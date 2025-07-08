Рейды против мигрантов в Москве

В Москве прошли рейды в хостелах и молельных домах по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Следственный комитет по Москве.

В ходе проверок полиция доставила в отделения более 500 иностранных граждан для установления личности и проверки документов. Более 30 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России — их выдворили из страны.

Также в ходе операции был задержан иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске.