Министр науки и образования встретился с новыми «Маарифчи»

Приветствуя участников программы, министр отметил, что программа стажировки студентов и выпускников «Маарифчи» предоставляет молодым людям возможность ознакомиться с процессами в сфере науки и образования в реальных рабочих условиях, получить практические знания и опыт, и что данная инициатива играет важную роль в формировании профессионалов.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что в этом году программа впервые охватывает все регионы страны и что расширение географии инициативы «Маарифчи» позволяет большему количеству молодых людей воспользоваться этой возможностью.

Выступившие участники программы выразили благодарность за созданные возможности и высоко оценили вклад, который программа внесет в их личностное и профессиональное развитие.