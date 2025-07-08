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Министр науки и образования встретился с новыми «Маарифчи»

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11:01 239

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с участниками III программы студенческой стажировки «Маарифчи».

Приветствуя участников программы, министр отметил, что программа стажировки студентов и выпускников «Маарифчи» предоставляет молодым людям возможность ознакомиться с процессами в сфере науки и образования в реальных рабочих условиях, получить практические знания и опыт, и что данная инициатива играет важную роль в формировании профессионалов.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что в этом году программа впервые охватывает все регионы страны и что расширение географии инициативы «Маарифчи» позволяет большему количеству молодых людей воспользоваться этой возможностью.

Выступившие участники программы выразили благодарность за созданные возможности и высоко оценили вклад, который программа внесет в их личностное и профессиональное развитие.

В ходе встречи также были даны ответы на интересующие молодых людей вопросы.

Следует отметить, что отобранные участники в рамках 4-месячной программы пройдут стажировку в Министерстве науки и образования, региональных управлениях образования, а также различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

Цель программы — создание возможностей для прохождения стажировки студентами и выпускниками, повышение их знаний и навыков, применение теоретических знаний в реальной рабочей среде, а также предоставление молодым людям профессиональных навыков.

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