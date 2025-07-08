Турция зовет на третий раунд

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Турция ожидает ответа от Украины по поводу готовности провести третий раунд переговоров по урегулированию конфликта.

«Российская сторона уже заявила о своей готовности к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа от Украины», — сказал министр.

Фидан отметил, что контакты с представителями обеих сторон продолжаются. При этом он не стал уточнять возможные сроки встречи.

Ранее спецпосланник президента США Уиткофф сообщил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Напомним, первые два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня.