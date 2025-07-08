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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Турция зовет на третий раунд

11:14 204

Турция ожидает ответа от Украины по поводу готовности провести третий раунд переговоров по урегулированию конфликта.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Российская сторона уже заявила о своей готовности к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ожидаем ответа от Украины», — сказал министр.

Фидан отметил, что контакты с представителями обеих сторон продолжаются. При этом он не стал уточнять возможные сроки встречи.

Ранее спецпосланник президента США Уиткофф сообщил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Напомним, первые два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня.

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