Генпрокуратура о смерти парашютистки

В Сиязанском районе женщина погибла при прыжке с парашютом. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что жительница Баку Нурана Меджидова (1989 года рождения) 7 июля упала и погибла при прыжке с парашютом с горы в местности под названием «Бешбармак» в селе Зарат Сиязанского района.

В прокуратуре Сиязанского района по факту ведется расследование.

Причина инцидента будет полностью, всесторонне и объективно расследована, и по ее итогам будет принято соответствующее решение.