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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

США говорят одно, Иран — другое

обновлено 12:59
12:59 694

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы обращался с просьбой о встрече с американскими переговорщиками.

«С иранской стороны не поступало никаких запросов на проведение встречи с представителями США», — цитирует Багаи государственная телерадиокомпания.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Иран «попросил о встрече» и добавил, что, если по итогам переговоров удастся «зафиксировать что-либо на бумаге», это будет положительным исходом. В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, вероятно, состоятся уже на следующей неделе.

*** 11:38

Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся уже на следующей неделе.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Эта встреча состоится очень скоро. Возможно, уже на следующей неделе», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность переговоров, отметив, что инициатива исходит от Ирана. Он также выразил готовность рассмотреть снятие санкций, если будет достигнута договоренность.

«Если удастся зафиксировать что-либо на бумаге — это будет хорошо. Но я не вижу большого смысла в переговорах, ведь мы уже уничтожили их ядерную программу», — отметил Трамп.

Он добавил, что удары США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, по его мнению, «говорят громче, чем любые бумажные соглашения».

«Надеюсь, нам больше не придется применять силу. Не думаю, что мы хотим этого», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее, 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударом на следующий день. США вступили в конфликт спустя девять дней, атаковав иранские ядерные объекты. 23 июня Иран нанес удар по крупнейшей американской базе Аль-Удейд в Катаре. Уже 24 июня стороны при посредничестве США объявили о прекращении огня.

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