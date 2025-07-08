США говорят одно, Иран — другое

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы обращался с просьбой о встрече с американскими переговорщиками. «С иранской стороны не поступало никаких запросов на проведение встречи с представителями США», — цитирует Багаи государственная телерадиокомпания. Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Иран «попросил о встрече» и добавил, что, если по итогам переговоров удастся «зафиксировать что-либо на бумаге», это будет положительным исходом. В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, вероятно, состоятся уже на следующей неделе.

*** 11:38 Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся уже на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.