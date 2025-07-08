USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Казахстан готовит ответ Трампу

11:35 1373

Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовит ответ на введение США пошлин на поставляемые в Штаты казахстанские товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — говорится в сообщении.

В комментарии ТАСС ведомство подчеркнуло, что «речи об ответных мерах не идет».

7 июля президент США Дональд Трамп показал письма о введении пошлин с 1 августа на товары из ряда стран, включая Казахстан. «Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров», — сказано в письме Трампа на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
13:23 287
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 1830
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 9750
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 3806
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 3989
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 1471
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 2154
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
11:55 887
Конституцию Нахчывана обновили
Конституцию Нахчывана обновили
11:44 1645
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
10:16 1937
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
10:49 3126

ЭТО ВАЖНО

У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
13:23 287
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 1830
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 9750
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 3806
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 3989
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 1471
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 2154
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
11:55 887
Конституцию Нахчывана обновили
Конституцию Нахчывана обновили
11:44 1645
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
10:16 1937
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
10:49 3126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться