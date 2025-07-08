Казахстан готовит ответ Трампу

Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовит ответ на введение США пошлин на поставляемые в Штаты казахстанские товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — говорится в сообщении.

В комментарии ТАСС ведомство подчеркнуло, что «речи об ответных мерах не идет».

7 июля президент США Дональд Трамп показал письма о введении пошлин с 1 августа на товары из ряда стран, включая Казахстан. «Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров», — сказано в письме Трампа на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.