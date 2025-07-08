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Конституцию Нахчывана обновили

11:44 1645

Сегодня на заседании Милли Меджлиса был рассмотрен проект Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики».

Согласно изменениям, положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, закрепленное в части III статьи 134 Конституции АР, теперь будет отражено и в преамбуле Конституции Нахчыванской АР.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

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