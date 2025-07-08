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Наплыв из Ирана в Армению

11:47 2171

Пограничники Армении фиксируют увеличение пассажиропотока на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Агарак» армяно-иранской границы. Об этом ТАСС сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

«В результате конфликта между Ираном и Израилем на пропускном пункте «Агарак» увеличился пассажиропоток, однако сложившаяся ситуация никоим образом не повлияла на нормальный процесс осуществления пограничного контроля», - указали в СНБ Армении, уточнив, что на КПП «Агарак» не было зафиксировано скопления людей и транспортных средств.

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