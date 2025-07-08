Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей

Накануне сообщалось, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Назим Адиль оглу Панахов назначен ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. 8 июля министр здравоохранения Теймур Мусаев официально представил нового ректора коллективу Института.

Выступая на церемонии, глава Минздрава довел до сведения сотрудников распоряжение президента и поздравил Назима Панахова с назначением, пожелав ему успехов в новой должности. Министр отметил, что Назим Панахов имеет большой управленческий опыт, ранее занимал ряд ответственных постов, в том числе должность проректора по учебной работе Азербайджанского медицинского университета.

Министр подчеркнул, что благодаря усилиям президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализуются масштабные и успешные реформы в сфере здравоохранения, выразил уверенность, что коллектив института под руководством нового ректора достойно продолжит выполнение поставленных задач.

В свою очередь, Назим Панахов поблагодарил президента за оказанное высокое доверие. Он подчеркнул, что в своей деятельности будет опираться на принципы государственности, профессионализма, прозрачности и справедливости.