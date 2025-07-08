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Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?

11:59 2163

Основная цель введения фиксированного тарифа на газ — повышение качества обслуживания. Об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналлы в ходе обсуждения нового законопроекта «О газоснабжении» на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса.

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналлы

По его словам, ежемесячный фиксированный тариф не будет превышать 1 маната для каждого абонента.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении. Законопроект состоит из 8 глав и 30 статей.

Согласно проекту, регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения будут установлены регулятором с 1 июля 2028 года и опубликованы на его официальном сайте.

Также в третьем чтении был принят и законопроект о внесении изменений в законопроект «Об электроэнергетике». Документ предусматривает применение фиксированного тарифа в электроэнергетическом секторе.

Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированных расходов. Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы.

Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части постоянных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, определяемой регулятором.

В законопроекте также регулируются права и обязанности поставщика электроэнергии и потребителя в связи с применением фиксированного тарифа, а также вопросы, вытекающие из применения фиксированного тарифа.

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