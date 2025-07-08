Украинцы разочарованы

Еще в декабре 2024 года лишь 28% опрошенных выбирали этот сценарий, а в октябре 2022 года — всего 5%.

Доля тех, кто верит в процветание Украины в составе ЕС, также снизилась: с 88% в 2022 году до 43% по состоянию на июнь 2025.

Социологи связывают рост пессимизма с неоправдавшимися ожиданиями от Дональда Трампа, который обещал остановить войну после вступления в должность президента США. Однако заигрывания Трампа с Путиным и скандал с Зеленским в феврале окончательно подорвали доверие украинцев.

Несмотря на спад настроений, большинство украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок и считают, что Украина движется к единству. По данным КМИС, около 60% респондентов придерживаются именно этого мнения.

Исследование проходило в мае-июне.