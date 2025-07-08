USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Украинцы разочарованы

12:13 1663

47% украинцев видят будущее страны разрушенным и с массовым оттоком населения.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще в декабре 2024 года лишь 28% опрошенных выбирали этот сценарий, а в октябре 2022 года — всего 5%.

Доля тех, кто верит в процветание Украины в составе ЕС, также снизилась: с 88% в 2022 году до 43% по состоянию на июнь 2025.

Социологи связывают рост пессимизма с неоправдавшимися ожиданиями от Дональда Трампа, который обещал остановить войну после вступления в должность президента США. Однако заигрывания Трампа с Путиным и скандал с Зеленским в феврале окончательно подорвали доверие украинцев.

Несмотря на спад настроений, большинство украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок и считают, что Украина движется к единству. По данным КМИС, около 60% респондентов придерживаются именно этого мнения.

Исследование проходило в мае-июне.

У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
13:23 304
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 1846
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 9754
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 3811
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 3990
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 1481
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 2166
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
11:55 890
Конституцию Нахчывана обновили
Конституцию Нахчывана обновили
11:44 1649
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
10:16 1938
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
10:49 3129

ЭТО ВАЖНО

У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов
13:23 304
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 1846
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 9754
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 3811
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 3990
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 1481
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 2166
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
Глава Минздрава представил коллективу нового ректора Института усовершенствования врачей
11:55 890
Конституцию Нахчывана обновили
Конституцию Нахчывана обновили
11:44 1649
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси
10:16 1938
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
10:49 3129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться