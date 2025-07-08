С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров

Министры по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России Кямаледдин Гейдаров и Александр Куренков проводят заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО), проходящее в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В Азербайджане началось 58-е заседание исполнительного совета Международной организации гражданской обороны под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. В двухдневной повестке работы делегаций в Баку - выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны», - сказали в пресс-службе.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что в последние годы Баку продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования на ЧС, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни людей и имущества.