С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров

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12:37 1847

Министры по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России Кямаледдин Гейдаров и Александр Куренков проводят заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО), проходящее в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В Азербайджане началось 58-е заседание исполнительного совета Международной организации гражданской обороны под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. В двухдневной повестке работы делегаций в Баку - выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны», - сказали в пресс-службе.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что в последние годы Баку продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования на ЧС, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни людей и имущества.

Александр Куренков и Кямаледдин Гейдаров

Сессия будет проходить два дня, в ходе нее будет избран новый генеральный секретарь МОГО.

«Проведение 58-й сессии исполнительного совета МОГО в Баку подчеркивает высокий уровень доверия к Азербайджану и его растущую роль в сфере глобальной гражданской защиты. Мероприятие способствует укреплению международных позиций Азербайджана, расширению диалога с поддержанными государствами и обмену передовыми практиками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

В пресс-службе также сообщили, что Александр Куренков провел переговоры с Кямаледдином Гейдаровым.

«Глава МЧС России Александр Куренков провел двустороннюю встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта», - сказали в пресс-службе.

Ранее российские источники и СМИ, близкие к спецслужбам, сообщали, что бывший адъютант российского президента и нынешний глава МЧС А.Куренков едет в Баку с особой миссией для урегулирования конфликта с правительством Азербайджана.

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