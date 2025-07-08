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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах

12:39 1486

Процедура получения разрешений для граждан Азербайджана на поездки в освобожденные от оккупации территории упрощена.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Согласно новым правилам, срок действия разрешения, оформленного через электронный портал Yolumuz Qarabağa (www.yolumuzqarabaga.az), увеличен до 5 дней. Это нововведение касается поездок на личных легковых автомобилях.

Также уточняется, что при поездке на личном легковом автомобиле можно получить разрешение максимум на 9 человек, включая водителя.

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