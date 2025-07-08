Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Процедура получения разрешений для граждан Азербайджана на поездки в освобожденные от оккупации территории упрощена.

Согласно новым правилам, срок действия разрешения, оформленного через электронный портал Yolumuz Qarabağa (www.yolumuzqarabaga.az), увеличен до 5 дней. Это нововведение касается поездок на личных легковых автомобилях.

Также уточняется, что при поездке на личном легковом автомобиле можно получить разрешение максимум на 9 человек, включая водителя.