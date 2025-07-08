Сенат США готовит удар по союзникам России

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X (бывший Twitter).

«Я ценю усилия президента Трампа по прекращению кровопролития в Украине, но для этого нужны партнеры. Украина согласилась на перемирие и любые встречи, а Путин - игнорирует», - отметил Грэм.

По его словам, пришло время предоставить Трампу больше инструментов: законопроект позволит вводить санкции и тарифы против стран, которые поддерживают военную машину Путина. У инициативы уже 85 соавторов, и их число растет.