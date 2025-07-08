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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Крупнейший порт Европы готовится к войне с Россией

12:49 823

Крупнейший порт Европы начал подготовку к возможному военному конфликту между НАТО и Россией. Как сообщает Financial Times, порт Роттердама начал резервировать причалы для судов с военными грузами, планировать маршруты переброски оружия и переоборудовать часть инфраструктуры под нужды альянса.

В частности, часть контейнерного терминала будет адаптирована для безопасной перегрузки боеприпасов и военной техники. Кроме того, в морской гавани планируются учения по десантированию. Хотя Роттердам и раньше принимал вооружения, даже во времена холодной войны у него не было выделенного пространства для подобных операций.

По словам директора порта Бодевейна Симонса, логистика поставок будет координироваться с портом Антверпена (Бельгия) - вторым по объемам в Евросоюзе. Особенно это касается грузов из США, Великобритании и Канады. «Мы конкурируем, где это необходимо, но сотрудничаем, где это возможно», - подчеркнул Симонс. В случае необходимости транспортировки больших партий вооружений порты будут перераспределять нагрузку между собой.

В мае Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило, что порт Роттердама будет предоставлять пространство для нужд НАТО в рамках европейской программы перевооружения. Цель инициативы - снизить зависимость ЕС от военной помощи США и усилить собственный оборонный потенциал.

Роттердам играет ключевую роль в стратегических планах НАТО по переброске войск и техники на восточный фланг - в случае обострения ситуации. Ранее глава военной разведки Нидерландов вице-адмирал Питер Рисинк заявлял, что Россия может начать военные действия против стран альянса примерно через год после окончания войны в Украине. По его словам, Королевство Нидерланды готовится к подобному сценарию уже сейчас.

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