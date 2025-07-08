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Переговоры Израиля с ХАМАС

12:50 223

В Дохе продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на палестинский источник.

Стороны обсуждают механизм реализации будущего соглашения: вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи и освобождение заложников.

По данным Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но без ощутимого прогресса. Главным препятствием остается отказ Израиля обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи в Газу, сообщает Reuters.

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