Переговоры Израиля с ХАМАС

В Дохе продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на палестинский источник.

Стороны обсуждают механизм реализации будущего соглашения: вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи и освобождение заложников.

По данным Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но без ощутимого прогресса. Главным препятствием остается отказ Израиля обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи в Газу, сообщает Reuters.