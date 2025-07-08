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Стремительными темпами обновляется инфраструктура водоснабжения в Азербайджане

12:52 549

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана проводит работы по обновлению инфраструктуры с целью повышения устойчивости водоснабжения Баку. Об этом говорится в заявлении Службы.

Отмечается, что участок магистрального водопровода BSK 2 (левый), проходящий через территорию Бинагадинского района, известную как Грязевая гора, пришел в аварийное состояние. Этот участок диаметром 1220 миллиметров и протяженностью 3400 погонных метров находился в эксплуатации длительное время. Для его замены уже построены 200 погонных метров стальной трубы из запланированных 560.

В настоящее время Строительное управление по водоснабжению проводит замену 60 погонных метров магистрали BSK 2 (левый) в районе поселка Тагиева, а также 300 погонных метров в районе под названием Грязевая гора.

Начальник участка Строительного управления по водоснабжению Анар Шахмамедов сообщил, что начата замена непригодного к эксплуатации участка стальной трубы диаметром одна тысяча двести двадцать миллиметров в районе Грязевой горы. Завершение строительных работ здесь ожидается в ближайшие дни.

«В рамках данного проекта, направленного на обновление инфраструктуры водоснабжения Баку и приведение ее в соответствие с современными требованиями, в некоторых районах возможны временные перебои в подаче воды или ограничение водоснабжения. Объединенная служба водоснабжения крупных городов принимает необходимые меры для своевременного информирования жителей и минимизации возможных неудобств. Проводимые работы имеют важное значение с точки зрения устойчивого и качественного обеспечения абонентов питьевой водой», - говорится в сообщении службы.

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