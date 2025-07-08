Китайские военные целились в немецкий самолет

«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides. Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо. Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии, размещенном на его странице в Х.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора. В декабре 2023 года в ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 19 февраля 2024 года Евросоюз запустил собственную военно-морскую операцию в Красном море Aspides.