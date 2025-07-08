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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Китайские военные целились в немецкий самолет

12:56 607

Посол Китая в Германии вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента, произошедшего во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides.

«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides. Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо. Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии, размещенном на его странице в Х.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора. В декабре 2023 года в ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 19 февраля 2024 года Евросоюз запустил собственную военно-морскую операцию в Красном море Aspides.

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Израильские военные погибли в Газе: много раненых
Израильские военные погибли в Газе: много раненых
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