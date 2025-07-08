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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Кто подключался к камерам у нас дома?

спецоперация СГБ
13:07 949

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает принимать комплексные меры по борьбе с киберугрозами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, СГБ провела оперативно-технические мероприятия по выявлению незаконной деятельности, связанной с удаленным несанкционированным подключением через глобальную сеть Интернет к устройствам управления камер видеонаблюдения, установленных в различных офисах и квартирах Азербайджана. Злоумышленники похищали видеоматериалы, составляющие личную и семейную тайну, и размещали их на зарубежных интернет-ресурсах.

В ходе расследований также было выявлено, что на продажу выставлены учетные записи пользователей, имеющие возможность в режиме реального времени следить за записями камер видеонаблюдения, расположенных по разным адресам в Азербайджане.

В связи с этим со стороны СГБ совместно с соответствующими государственными органами были приняты меры по устранению последствий кибератак.

В ходе неотложных мер были выявлены местоположения камер, подвергшихся кибервмешательству, а также обнаружены общие уязвимости безопасности устройств, являвшиеся основной причиной атак.

Для устранения этой уязвимости был направлен запрос производителю оборудования, а видеозаписи, размещенные на иностранных интернет-ресурсах, были удалены.

Гражданам рекомендуется строго соблюдать соответствующие правила в отношении информационно-коммуникационных устройств и проявлять осторожность при использовании оборудования неизвестного происхождения и технических характеристик.

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