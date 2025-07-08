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У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников отобрали имущество на 11 миллионов

Инара Рафикгызы
13:23 334

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего председателя Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева и других должностных лиц, проходящих с ним по делу. Материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Подготовительное заседание назначено на 14 июля.

Отметим, что расследование было начато Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании материалов, поступивших из Счетной палаты Азербайджанской Республики по результатам проверки деятельности публичного юридического лица «Управление Приморского бульвара».

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Ильгар Мустафаев, занимая должность председателя правления этого учреждения, вступив в преступный сговор со своим помощником Рашадом Бадаловым, директором ООО GIRASOL Фуадом Бабаевым и другими лицами, путем заведомо ложных данных в официальных документах присвоил более 12 миллионов манатов. Эти средства были получены от сдачи в аренду нежилых помещений, расположенных на территории управления, организации коммерческих объектов, прогулок на катерах и иных подобных видов деятельности, с использованием служебного положения. Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Мустафаев уклонился от уплаты налогов в госбюджет на сумму более одного миллиона восьмисот тысяч манатов, а также легализовал свыше 10 миллионов манатов, полученных преступным путем, приобретая имущество на имя свое и родственников.

Ильгару Мустафаеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в значительном размере), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Фуад Бабаев и Рашад Бадалов обвиняются по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК. Суд избрал в отношении Ильгара Мустафаева меру пресечения в виде ареста, в отношении остальных — подписку о невыезде под полицейский надзор. С целью обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного по делу, наложен арест на имущество общей стоимостью более 11 миллионов манатов. Одновременно следствие продолжается в отношении других лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Оно выделено в отдельное производство.

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