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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

В Кремле шокированы самоубийством Старовойта

13:39 1709

Самоубийство экс-главы Минтранса Романа Старовойта не может не шокировать. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, были ли в Кремле шокированы этой ситуацией.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», - сказал он.

При этом Песков отказался комментировать тему самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта, указав лишь, что это трагическая информация.

«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему, - сказал он. - Информация такого рода всегда трагическая».

В то же время представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин сразу же был проинформирован о самоубийстве экс-главы Минтранса Романа Старовойта.

«Разумеется, президенту было об этом незамедлительно доложено», - сказал он.

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