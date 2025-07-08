USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Пекин усиливает оборону Тегерана

13:52 1473

Иран получил китайские зенитно-ракетные комплексы, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

Поставки состоялись вскоре после прекращения огня между Ираном и Израилем 24 июня.

На фоне этих поставок Тегеран оперативно приступил к восстановлению стратегически важных объектов, разрушенных во время недавнего 12-дневного конфликта с Израилем.

Один из представителей арабских стран сообщил изданию, что системы ПВО были поставлены Китаем в рамках растущего сотрудничества и эти шаги призваны «поддержать и укрепить» иранскую противовоздушную оборону. Белый дом, по его словам, был проинформирован о передаче вооружений.

Middle East Eye не уточняет точное количество поставленных ракет класса «земля–воздух», однако другой источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что часть поставок осуществляется в счет оплаты иранской нефтью.

Согласно майскому отчету Управления энергетической информации США (EIA), почти 90% экспорта иранской нефти и конденсата приходится на Китай, который остается крупнейшим импортером иранской нефти. Несмотря на американские санкции, Пекин на протяжении нескольких лет закупает нефть через третьи страны — например, используя Малайзию в качестве перевалочного пункта, чтобы скрыть происхождение сырья.

«Иранцы используют весьма креативные схемы торговли», — отметил один из арабских источников.

На фоне укрепления обороны Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп намерены обсудить иранскую ядерную программу на предстоящей встрече в Вашингтоне. Комментариев из Белого дома по поводу поставок на момент публикации не поступало.

Поставки ЗРК из Китая свидетельствуют о нарастании сотрудничества между Пекином и Тегераном, несмотря на то что некоторые западные аналитики ранее полагали, что Китай и Россия отдаляются от Ирана на фоне беспрецедентных израильских атак.

Во время последнего конфликта Израиль добился контроля над иранским воздушным пространством, уничтожив пусковые установки баллистических ракет и ликвидировав ряд иранских генералов и ученых. Несмотря на эти потери, иранская армия продолжила обстрел израильской территории, уничтожив важные объекты в Тель-Авиве и Хайфе до начала перемирия.

Китай уже экспортирует системы ПВО HQ-9 и HQ-16 в Пакистан, а, по сообщениям СМИ, Египет также располагает китайскими комплексами HQ-9.

Кто подключался к камерам у нас дома?
Кто подключался к камерам у нас дома? спецоперация СГБ
13:07 4311
США как третий мир. Очень похоже на Африку
США как третий мир. Очень похоже на Африку главная тема
02:52 4933
Трамп пообещал Зеленскому ракеты Patriot
Трамп пообещал Зеленскому ракеты Patriot
14:11 1258
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
13:50 2334
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
13:23 2893
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 4521
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 10306
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 5029
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 4248
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 3484
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 3559

ЭТО ВАЖНО

Кто подключался к камерам у нас дома?
Кто подключался к камерам у нас дома? спецоперация СГБ
13:07 4311
США как третий мир. Очень похоже на Африку
США как третий мир. Очень похоже на Африку главная тема
02:52 4933
Трамп пообещал Зеленскому ракеты Patriot
Трамп пообещал Зеленскому ракеты Patriot
14:11 1258
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
13:50 2334
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
13:23 2893
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 4521
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами
Береговая охрана Греции обстреляла катер с азербайджанцами все еще актуально
00:22 10306
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону
Внесудебная казнь чиновника – почти по закону новое средневековье
10:43 5029
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень
Израиль в одиночку против хуситов. Коса на камень кипящий котел
7 июля 2025, 23:48 4248
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
Для граждан Азербайджана упростили поездки в Карабах
12:39 3484
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
Фиксированные тарифы на газ и электроэнергию: сколько это будет стоить?
11:59 3559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться