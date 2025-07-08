Пекин усиливает оборону Тегерана

Поставки состоялись вскоре после прекращения огня между Ираном и Израилем 24 июня.

На фоне этих поставок Тегеран оперативно приступил к восстановлению стратегически важных объектов, разрушенных во время недавнего 12-дневного конфликта с Израилем.

Один из представителей арабских стран сообщил изданию, что системы ПВО были поставлены Китаем в рамках растущего сотрудничества и эти шаги призваны «поддержать и укрепить» иранскую противовоздушную оборону. Белый дом, по его словам, был проинформирован о передаче вооружений.

Middle East Eye не уточняет точное количество поставленных ракет класса «земля–воздух», однако другой источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что часть поставок осуществляется в счет оплаты иранской нефтью.

Согласно майскому отчету Управления энергетической информации США (EIA), почти 90% экспорта иранской нефти и конденсата приходится на Китай, который остается крупнейшим импортером иранской нефти. Несмотря на американские санкции, Пекин на протяжении нескольких лет закупает нефть через третьи страны — например, используя Малайзию в качестве перевалочного пункта, чтобы скрыть происхождение сырья.

«Иранцы используют весьма креативные схемы торговли», — отметил один из арабских источников.

На фоне укрепления обороны Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп намерены обсудить иранскую ядерную программу на предстоящей встрече в Вашингтоне. Комментариев из Белого дома по поводу поставок на момент публикации не поступало.

Поставки ЗРК из Китая свидетельствуют о нарастании сотрудничества между Пекином и Тегераном, несмотря на то что некоторые западные аналитики ранее полагали, что Китай и Россия отдаляются от Ирана на фоне беспрецедентных израильских атак.

Во время последнего конфликта Израиль добился контроля над иранским воздушным пространством, уничтожив пусковые установки баллистических ракет и ликвидировав ряд иранских генералов и ученых. Несмотря на эти потери, иранская армия продолжила обстрел израильской территории, уничтожив важные объекты в Тель-Авиве и Хайфе до начала перемирия.

Китай уже экспортирует системы ПВО HQ-9 и HQ-16 в Пакистан, а, по сообщениям СМИ, Египет также располагает китайскими комплексами HQ-9.