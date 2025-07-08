Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России

Украинские военные восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ, также продолжается «сковывание в приграничье значительной группировки» россиян. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Его слова приводит УНИАН.

Главком отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего акцентировал внимание на действиях подразделений ВСУ в активной обороне: на недопущении продвижения россиян в глубину обороны украинцев на Покровском и Новопавловском направлениях, выхода на административные границы Днепропетровской области.

«Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника», - заявил Сырский.

Главком ВСУ отметил, что наиболее горячими направлениями являются, в частности, Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, где в сутки может быть 188 боевых столкновений.