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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Анкара резко ответила Парижу

13:59 1685

МИД Турции резко осудил заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 7 июля, связанное с продолжающимися судебными процессами в Турции, назвав его вмешательством во внутренние дела и судебную систему страны.

В заявлении подчеркивается, что Турция — правовое государство и судебные разбирательства проходят в соответствии с Конституцией и законами страны при участии независимых судов.

«Решительно отвергаем заявление Франции, которое представляет собой вмешательство в наши внутренние дела», — говорится в документе.

Анкара также призвала Париж уважать суверенитет Турции, воздерживаться от политически мотивированных комментариев и обратить внимание на свои внутренние проблемы.

В МИД Турции напомнили о ситуации во Франции, где лидер оппозиции приговорен к тюремному заключению, а также о продолжающихся разбирательствах против мэров, указав на двойные стандарты в позиции Парижа.

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