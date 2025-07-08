Анкара резко ответила Парижу

МИД Турции резко осудил заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 7 июля, связанное с продолжающимися судебными процессами в Турции, назвав его вмешательством во внутренние дела и судебную систему страны.

В заявлении подчеркивается, что Турция — правовое государство и судебные разбирательства проходят в соответствии с Конституцией и законами страны при участии независимых судов.