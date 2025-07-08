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Израиль ликвидировал главу спецподразделения «Хезболлы»

14:01 553

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.

«Вчера (в понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Али Абд аль-Хасана Хайдара, командира спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» в районе Дейр Кифа на юге Ливана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хайдар был ответственен за организацию ряда атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ, а также в последние несколько месяцев пытался восстановить объекты инфраструктуры движения на юге Ливана.

В пресс-службе добавили, что в тот же день израильские военные ликвидировали еще одного боевика «Хезболлы» в районе Бейт-Лиф.

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