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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Трамп пообещал Зеленскому ракеты Patriot

14:11 1261

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора немедленно направить 10 ракет-перехватчиков для системы Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, перед этим звонком Трамп также провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Один из немецких чиновников сообщил, что Мерц обратился с просьбой «разморозить» поставку ракет Patriot, ранее приостановленную на пути в Украину. Мерц также выразил готовность закупить новые батареи у США и передать их Киеву, однако Трамп предложил Берлину передать Украине одну из уже имеющихся у Германии систем. Стороны не достигли соглашения, но переговоры продолжаются.

Тем временем Пентагон подтвердил, что США планируют направить Украине дополнительные оборонительные вооружения. «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет Украине дополнительные средства защиты, чтобы она могла обороняться, пока мы стремимся к устойчивому миру», — заявил помощник главы Минобороны США Шон Парнелл.

Ранее Трамп подчеркнул, что передаваемое вооружение будет носить исключительно оборонительный характер.

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