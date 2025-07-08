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Хуситы атаковали второе греческое судно

14:12 525

Йеменские хуситы атаковали в Красном море балкер Eternity C, два члена экипажа ранены, один пропал без вести, сообщает Reuters.

Нападение произошло 7 июля в 50 морских милях (около 93 км) к юго-западу от порта Ходейда в Йемене.

Eternity C ходит под флагом Либерии, управляет судном греческая компания Cosmoship Management. Экипаж состоит из 22 человек (филиппинцы и один россиянин). По словам представителя Cosmoship Management, судно атаковали с помощью морских беспилотников и четырех катеров, на которых находились нападавшие. Eternity C обстреляли из гранатометов. Мостик балкера был поврежден, телекоммуникации нарушены. На борту Eternity C находились три вооруженных охранника.

Как сообщил представитель военно-морской миссии Евросоюза Aspides, после атаки балкер дрейфовал и не запрашивал сопровождения или защиты от военно-морских сил. По данным мониторингового проекта Starboard Maritime Intelligence, 6 июля Eternity C вышел из сомалийского порта Бербера и направлялся в порт Джидда в Саудовской Аравии.

6 июля в том же районе, в 122 км к юго-западу от порта Ходейды, был атакован балкер Magic Seas, управляемый греческой компанией Stem Shipping. 19 членов экипажа экстренно покинули судно. Группировка хуситов взяла на себя ответственность за это нападение и заявила, что Magic Seas был потоплен.

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