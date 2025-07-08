Электронный больничный лист: что нужно знать

В случае возникновения технических проблем при составлении и использовании электронных больничных листов (электронных бюллетеней) в медицинских учреждениях представителям учреждений рекомендуется обращаться в письменной форме на адрес электронной почты [email protected], заявила на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.
По ее словам, заявки также принимаются через Колл-центр «814», действующий при Центре цифрового здравоохранения, а также по WhatsApp - по номеру (055) 531-38-28: «Техническое и функциональное управление электронными больничными листами осуществляется Центром цифрового здравоохранения, действующим при Министерстве здравоохранения. Э-бюллетени составляются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) уполномоченными врачами с использованием юридической подписи SIMA, цифровой подписи и интегрируются с Подсистемой «Труд и занятость» (ПСТС) при Министерстве труда и социальной защиты населения».
С.Магеррамова сообщила, что электронные больничные листы доступны врачам через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ), работодателям - через Подсистему «Труд и занятость» (ПСТЗ), а пациентам - через мобильное приложение Elektron Səhiyyə. В то же время для уполномоченных медицинских работников формирование электронных больничных листов может осуществляться более оперативно и удобно за счет перехода в соответствующий модуль через мобильную ЕИСЗ, встроенную в мобильное приложение Elektron Səhiyyə.
Севиндж Магеррамова рассказала и о правилах управления электронными бюллетенями в государственном и частном секторах. По ее словам, цель данной системы — обеспечить прозрачный учет и контроль случаев временной утраты трудоспособности, а также повысить эффективность и оперативность услуг здравоохранения: «Процесс оформления и управления электронными медицинскими картами осуществляется через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) на основе соответствующего законодательства. Как государственный, так и частный сектор, интегрируя в эту систему, подчиняется одинаковым правовым и техническим требованиям. Этот процесс, который осуществляется через ЕИСЗ, имеет большое значение с точки зрения систематического контроля и подотчетности. Врачи, работающие в частных медучреждениях, как и их коллеги в государственном секторе, должны зарегистрироваться в ЕИСЗ для составления электронных больничных листов, получить индивидуальный идентификатор пользователя и оформлять документы только через юридическую подпись SİMA. Это обеспечивает их юридическую ответственность и прослеживаемость действий в системе».
С.Магеррамова сообщила, что некоторые организационные процедуры, правила внутреннего документооборота и методики управления могут различаться в частных медицинских учреждениях, участвующих в системе ЕИСЗ: «Однако эти различия ограничиваются лишь принципами внутренней работы учреждения и не затрагивают общую функциональность, технические требования и правовые основы, применяемые на уровне системы. Управление электронными больничными листами на централизованной и единой платформе создает условия для ведения реальной и оперативной статистики случаев временной утраты трудоспособности, предотвращения злоупотреблений и позволяет органам, принимающим решения, находить более эффективные управленческие решения. Данная система также рассматривается как важный инструмент с точки зрения надлежащего регулирования страховых выплат, прозрачности на рынке труда и цифрового мониторинга трудовых отношений».
В завершение эксперт отметила, что успешное внедрение систем цифрового здравоохранения возможно не только при активном участии государственных структур, но и частного сектора: «Управление электронными больничными листами на единой платформе — реальный пример государственно-частного партнерства в этом направлении. Интеграция частного сектора в эту систему способствует как разделению юридической ответственности, так и повышению качества обслуживания».