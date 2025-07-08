Электронный больничный лист: что нужно знать

По ее словам, заявки также принимаются через Колл-центр «814», действующий при Центре цифрового здравоохранения, а также по WhatsApp - по номеру (055) 531-38-28: «Техническое и функциональное управление электронными больничными листами осуществляется Центром цифрового здравоохранения, действующим при Министерстве здравоохранения. Э-бюллетени составляются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) уполномоченными врачами с использованием юридической подписи SIMA, цифровой подписи и интегрируются с Подсистемой «Труд и занятость» (ПСТС) при Министерстве труда и социальной защиты населения».

В случае возникновения технических проблем при составлении и использовании электронных больничных листов (электронных бюллетеней) в медицинских учреждениях представителям учреждений рекомендуется обращаться в письменной форме на адрес электронной почты [email protected] , заявила на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.

С.Магеррамова сообщила, что электронные больничные листы доступны врачам через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ), работодателям - через Подсистему «Труд и занятость» (ПСТЗ), а пациентам - через мобильное приложение Elektron Səhiyyə. В то же время для уполномоченных медицинских работников формирование электронных больничных листов может осуществляться более оперативно и удобно за счет перехода в соответствующий модуль через мобильную ЕИСЗ, встроенную в мобильное приложение Elektron Səhiyyə.

Севиндж Магеррамова рассказала и о правилах управления электронными бюллетенями в государственном и частном секторах. По ее словам, цель данной системы — обеспечить прозрачный учет и контроль случаев временной утраты трудоспособности, а также повысить эффективность и оперативность услуг здравоохранения: «Процесс оформления и управления электронными медицинскими картами осуществляется через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) на основе соответствующего законодательства. Как государственный, так и частный сектор, интегрируя в эту систему, подчиняется одинаковым правовым и техническим требованиям. Этот процесс, который осуществляется через ЕИСЗ, имеет большое значение с точки зрения систематического контроля и подотчетности. Врачи, работающие в частных медучреждениях, как и их коллеги в государственном секторе, должны зарегистрироваться в ЕИСЗ для составления электронных больничных листов, получить индивидуальный идентификатор пользователя и оформлять документы только через юридическую подпись SİMA. Это обеспечивает их юридическую ответственность и прослеживаемость действий в системе».

С.Магеррамова сообщила, что некоторые организационные процедуры, правила внутреннего документооборота и методики управления могут различаться в частных медицинских учреждениях, участвующих в системе ЕИСЗ: «Однако эти различия ограничиваются лишь принципами внутренней работы учреждения и не затрагивают общую функциональность, технические требования и правовые основы, применяемые на уровне системы. Управление электронными больничными листами на централизованной и единой платформе создает условия для ведения реальной и оперативной статистики случаев временной утраты трудоспособности, предотвращения злоупотреблений и позволяет органам, принимающим решения, находить более эффективные управленческие решения. Данная система также рассматривается как важный инструмент с точки зрения надлежащего регулирования страховых выплат, прозрачности на рынке труда и цифрового мониторинга трудовых отношений».

В завершение эксперт отметила, что успешное внедрение систем цифрового здравоохранения возможно не только при активном участии государственных структур, но и частного сектора: «Управление электронными больничными листами на единой платформе — реальный пример государственно-частного партнерства в этом направлении. Интеграция частного сектора в эту систему способствует как разделению юридической ответственности, так и повышению качества обслуживания».