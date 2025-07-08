Зеленский меняет правительство

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к масштабным перестановкам в правительстве - крупнейшим с начала полномасштабной войны.

По информации издания, об отставках и новых назначениях планируется объявить на неделе с 14 по 20 июля. Под вопросом — должность премьер-министра Дениса Шмыгаля, который пережил несколько волн кадровых изменений и, по версии FT, считается «одним из немногих независимо мыслящих» членов кабинета. На его место может быть назначена вице-премьер Юлия Свириденко, близкая к главе Офиса президента Андрею Ермаку. По данным FT, Свириденко установила хорошие связи с администрацией президента США Дональда Трампа во время подписания двусторонней ресурсной сделки.

В случае отставки Шмыгаль может быть назначен новым послом Украины в США. Этот пост сейчас занимает Оксана Маркарова. Решение о ее возможной замене Зеленский обсуждал с Трампом по телефону 4 июля. Как отмечает FT, Маркарову критикуют сторонники Трампа за ее близость к демократам.

На должность посла в Вашингтоне также рассматриваются другие кандидаты: вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко, министр культуры Николай Точицкий и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По данным FT, все предстоящие кадровые перестановки курирует лично Ермак — его цель в этом процессе состоит в усилении контроля над правительством.