Как Китай помог России построить крупнейший завод дронов

Однако расследование агентства Bloomberg, основанное на документах, оказавшихся в распоряжении редакции, свидетельствует об обратном. По данным агентства, с участием китайских партнеров и с использованием производственных мощностей в Хабаровске был создан завод, который стал одним из ключевых поставщиков дронов для операций российской армии в частично оккупированной Херсонской области.

Власти Китая утверждают, что, несмотря на «безграничное партнерство» с Россией, не поставляют ей военные технологии, которые могли бы использоваться для агрессии против Украины.

Завод компании «Аэрохит», получающей государственное финансирование, планирует в этом году увеличить производство дронов до 10 000 единиц в месяц и расширить ассортимент за счет более современных моделей, пишет The Moscowtimes. В распоряжении Bloomberg есть несколько документов о поставках «Велесов» на фронт или заказах со стороны Минобороны в 2024 году.

В то же время крупнейшее российское предприятие по производству беспилотников, расположенное в особой экономической зоне «Алабуга», выпускает около 3000 дронов ежемесячно (правда, это более крупные ударные дроны – модифицированные иранские Shahed, которыми Россия бомбит украинские города).

В Хабаровске же на предприятии, расположенном рядом с аэропортом, делают многофункциональные беспилотники «Велес». Как говорится на сайте компании, они «позволяют оперативно наблюдать за территорией» и вести радиоэлектронную разведку, так как «в отличие от большинства типичных FPV — дронов на скоростной китайской раме, в решениях «Аэрохит» есть запас места под новую электронику». Согласно мартовскому заказу, имеющемуся в распоряжении Bloomberg, 100 «Велесов» были проданы за 8 млн руб. В целом документы за период с конца 2022 года по июнь 2025-го показывают, как Россия наладила закупки китайских компонентов и технологий и маскирует поставки, используя посредников в других секторах, таких как авиационное питание, транспортировка сельскохозяйственных и морепродуктов.

Хотя Россия до недавнего времени отставала от Украины в инновациях, связанных с применением дронов, в этом году ситуация стала меняться. В последние месяцы российская армия существенно нарастила мощь обстрелов украинских городов, задействуя уже более полутысячи дронов за один налет. Она стала активно применять дроны с волоконно-оптическими кабелями, которые устойчивы к методам радиоэлектронной борьбы. Именно с их помощью военное подразделение Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», созданного по приказу Минобороны в 2024 году, смогло вытеснить украинских военных из Курской области, перерезав пути снабжения за счет установления контроля в воздухе и безостановочных атак.

Теперь «Рубикон» воюет под Константиновкой, которая является центром снабжения ВСУ в Донецкой области и которую российская армия окружила с трех сторон. С его появлением ситуация сильно изменилась не в пользу обороняющихся, рассказали The New York Times несколько воюющих на передовой украинских солдат и работающая в полевом госпитале американская волонтерка Ребекка Масиоровски.

После того как власти Китая в 2023 году ужесточили ограничения на экспорт дронов, одни местные компании разорвали отношения с российскими партнерами, а другие, наоборот, активизировали их, свидетельствуют находящиеся в распоряжении Bloomberg документы.

Еще осенью 2022 года компания «Комакс» (принадлежит бывшему сотруднику КГБ Константину Басюку, который с декабря 2022 года является сенатором РФ от оккупированной Херсонской области) начала переговоры со специальной экономической зоной в Харбине и Хабаровским аэропортом о строительстве склада со специальными налоговыми и таможенными условиями для облегчения импорта, а также о налаживании поблизости производства беспилотников с использованием китайских деталей и технологий. Затем к сотрудничеству был подключен Харбинский политехнический университет, который активно работает с китайской армией (за что и попал в санкционный список США).