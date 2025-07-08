Израиль и Сирия обсуждают новое будущее

Официальные лица страны сообщили, что это был «значительный шаг в переговорах между Израилем и Сирией» и даже заявили, что это была не первая встреча между ними.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в конце своей встречи с премьер-министром Нетаньяху, что он видит будущее отношений Израиля и Сирии.

«По просьбе многих стран региона, включая Биби, мы сняли санкции с Сирии. Я встретился с новым лидером и был очень впечатлен. У него тяжелое прошлое, но этот регион тоже тяжелый. Я хотел бы дать Сирии шанс», - сказал Трамп.