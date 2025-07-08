У министра Шахбазова насыщенный график встреч в Словении

На встрече с министром окружающей среды, климата и энергетики Бояном Кумером было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Словенией, которые в следующем году отметят 30-летие дипломатических отношений, и динамикой взаимных визитов. Было подчеркнуто, что в последние годы отношения в энергетической сфере развиваются более интенсивно и продуктивно. В этой связи была отмечена важность подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, климата и энергетики Республики Словения, а также Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа между SOCAR и Geoplin. Начало поставок азербайджанского природного газа в Словению было оценено как реальный результат сотрудничества в сфере энергетики и существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, а также в диверсификацию поставок.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером, Боян Кумер сказал, что газ, поставляемый из Азербайджана, составил примерно 5 процентов от общего объема потребления газа в Словении в прошлом году и что они заинтересованы в расширении сотрудничества для увеличения этих объемов.