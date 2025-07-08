У министра Шахбазова насыщенный график встреч в Словении

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Словению с рабочим визитом по приглашению словенского министра окружающей среды, климата и энергетики Бояна Кумера. В рамках визита состоялись встречи с министром Бояном Кумером, ведущими энергетическими компаниями Словении – Geoplin, Petrol Group, Plinovodi и HSE.
На встрече с министром окружающей среды, климата и энергетики Бояном Кумером было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Словенией, которые в следующем году отметят 30-летие дипломатических отношений, и динамикой взаимных визитов. Было подчеркнуто, что в последние годы отношения в энергетической сфере развиваются более интенсивно и продуктивно. В этой связи была отмечена важность подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, климата и энергетики Республики Словения, а также Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа между SOCAR и Geoplin. Начало поставок азербайджанского природного газа в Словению было оценено как реальный результат сотрудничества в сфере энергетики и существенный вклад в энергетическую безопасность Европы, а также в диверсификацию поставок.
Подчеркнув, что Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером, Боян Кумер сказал, что газ, поставляемый из Азербайджана, составил примерно 5 процентов от общего объема потребления газа в Словении в прошлом году и что они заинтересованы в расширении сотрудничества для увеличения этих объемов.
На встрече состоялся обмен мнениями о приоритетах энергетической политики Словении, энергетической стратегии Азербайджана и проделанной работе в рамках стратегического партнерства с Европейским союзом, обеспечении необходимых условий, таких как развитие инфраструктуры для увеличения поставок газа, заключение долгосрочных контрактов и финансирование. Обсуждался план увеличения поставок газа на 1,2 млрд кубометров по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 2026 года, а также возможности поставок газа в Словению на долгосрочной основе, перспективы развития проектов по добыче и транспортировке, региональная энергетическая безопасность и укрепление взаимных консультаций.
На встрече также была дана оценка энергетической интеграции Азербайджана с Европой в контексте Зеленого энергетического коридора Каспий - Черное море - Европа, интерконнектора Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария и Энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан. Было отмечено, что эти проекты открывают новые торговые пути через Каспийское море, большие возможности для энергетической безопасности и регионального сотрудничества, а также были рассмотрены перспективы сотрудничества со Словенией по «зеленой энергетике».
Обсуждения сотрудничества в сфере поставок нефти, природного газа и «зеленой энергии» продолжились на встрече с исполнительным директором компании Geoplin Саймоном Урбанклом, президентом правления компании Petrol Group Сашо Бергером, исполнительным директором компании Plinovodi Марьяном Эберлинцем и исполнительным директором компании HSE Томашем Штокелем. Были рассмотрены меры, принимаемые для обеспечения энергопотребления, поставок нефти, газа и электроэнергии Словении, создания и укрепления газотранспортных связей с соседними странами, а также для увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергию. Обсуждалось расширение энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Энергетические компании Словении были приглашены к участию в проектах «зеленой энергии» Азербайджана в качестве инвесторов и покупателей этой энергии.