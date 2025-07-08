Стала известна дата суда над Экремом Имамоглу

Судебный процесс над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу, отстраненным от должности и арестованным по подозрению в подделке диплома, назначен на 11 сентября, сообщает TRT Haber.
Сообщается, что обвинительное заключение, подготовленное Главной прокуратурой Стамбула в отношении Экрема Имамоглу, принято к рассмотрению.
Стамбульский суд постановил провести судебное разбирательство 11 сентября.
Отметим, что прокуратура запросила для политика наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и 9 месяцев.
Расследование началось после поступления анонимной информации и предварительных выводов о возможной фальсификации диплома. Позже Стамбульский университет подтвердил аннулирование дипломов 28 человек, включая Имамоглу, сославшись на отсутствие документов и наличие «явных технических ошибок».