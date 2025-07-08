Россия предала Иран

Внутри стратегического партнерства между Ираном и Россией наметились глубокие трещины. Разочарование проявилось на высшем уровне. Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший посол Ирана в Германии и один из архитекторов ядерной дипломатии Исламской Республики, публично выразил недовольство действиями Москвы на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. "Россия не поставляла Ирану истребители Су-35 или систему ПВО С-400, хотя Иран десятилетиями находился под угрозой со стороны ядерных держав, таких как США и Израиль, и в конечном итоге подвергся нападению с их стороны," - заявил Мусавиан.

Заявление бывшего дипломата отражает нарастающее раздражение иранской элиты: в момент, когда Исламская Республика нуждалась в оборонной поддержке от своих так называемых союзников, Москва сохраняла стратегическую сдержанность, отдавая предпочтение другим партнёрам. "Россия предложила Индии, союзнику США, 117 самолетов Су-35М и совместное производство истребителей Су-57 с полной передачей технологий," - добавил Мусавиан, подчеркнув контраст в подходах Москвы к своим внешнеполитическим векторам. При этом дипломат подчеркнул, что его позиция вовсе не упрёк Кремлю, а всего лишь реализм в оценке стратегических союзов. "Это вовсе не критика Москвы, которая действует в своих собственных стратегических интересах, - отметил иранский дипломат. – Но если бы Турция (член НАТО) или Саудовская Аравия (союзник США) запросили самолёты Су-35, Су-57 или С-400, то Россия, вероятно, согласилась бы".

Мусавиан выразил надежду, что этот эпизод послужит уроком для Тегерана: "Возможно, эта реальность помогает Тегерану лучше понять международные отношения и истинную природу национальных интересов". В свете последних событий становится всё более очевидно: несмотря на антизападную риторику и декларации о "многополярном мире", ни Москва, ни Пекин не готовы открыто поддерживать Иран в его вооружённом противостоянии с Израилем, особенно, если это может напрямую задеть их собственные интересы. После израильских ракетных и авиаударов по иранским объектам, в СМИ Исламской Республики и экспертной среде царило убеждение, что Китай и Россия вступятся за Иран хотя бы дипломатически. Но ничего подобного не произошло. Как сообщалось в журнале The Atlantic, «после нападения Израиля на Иран мир увидел, что антиамериканизм может объединить альянс лишь до определённой степени». Китай, от которого ждали поставок Ирану ракет малой дальности и систем ПВО, ограничился осторожными заявлениями. Инициированное Пекином экстренное заседание Совбеза ООН так и не состоялось, а заявление МИД КНР было типичным: «Все стороны должны проявить сдержанность». Публикации в соцсети X (бывший Twitter) и на иранских форумах бурно отреагировали на высказывания Мусавиана. Вот один из наиболее популярных комментариев: "По сути, иранцы были обмануты, думая, что Россия — их революционный друг, который принесёт перемены. Жаль, что они были разочарованы".