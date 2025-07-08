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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

К российским журналистам и правозащитникам пришли с обысками

15:28 1723

В нескольких российских регионах прошли обыски у журналистов и правозащитников.

РБК передает, что правозащитник Святослав Хроменков из Иркутской области, который занимается делами о пытках заключенных, в ночь на 8 июля опубликовал в телеграм-канале видео со словами: «Ко мне сейчас в дом ломится полиция с автоматами». Жена Хроменкова рассказала, что в предъявленном обвинении, в рамках которого проводился обыск, упоминается незнакомая ей компания, к которой правозащитник не имел отношения. По ее словам, в ходе обыска изъяли личные вещи, которые не относятся к делу, Хроменкова увезли в областное управление Следственного комитета, а адвоката к нему не пускают.

Обыски прошли и у карельского журналиста Валерия Поташова. В Сыктывкаре с обысками пришли в независимое культурное пространство «Револьт-центр». В управлении ФСБ по Республике Коми заявили местному подразделению «Аргументов и фактов» о подготовке официального сообщения.

Кроме того, обыски прошли у калининградской журналистки и активистки Екатерины Ткачевой, сообщил РБК правозащитник Роман Морозов.

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