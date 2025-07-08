USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1625
Подписаться на уведомления
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
Новость дня
Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Иранские священнослужители призывают убить Трампа

15:32 802

Иранский сайт под названием «Клятва кровью» запустил кампанию по сбору средств на убийство президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Iran International, на момент публикации инициаторы заявили, что уже собрано более 27 миллионов долларов.

Также в публикации говорится, что ранее информагентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), объявило о запуске движения под названием «Клятва кровью» и призвало религиозных деятелей в Иране и других странах заявить о своей поддержке верховному лидеру Хаменеи, проведя протесты перед посольствами стран Запада или на главных площадях городов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону опроверг сообщения о том, что иранские аятоллы издали указ (фетва), призывающий к убийству президента США.

Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 69
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 757
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 3862
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 1066
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы ФОТО
16:01 1244
В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине
В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине обновлено 15:48
15:48 3740
Кто подключался к камерам у нас дома?
Кто подключался к камерам у нас дома? спецоперация СГБ
13:07 6030
США как третий мир. Очень похоже на Африку
США как третий мир. Очень похоже на Африку главная тема
02:52 5152
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
13:50 3607
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
13:23 4034
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 5796

ЭТО ВАЖНО

Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности
17:21 69
Алиев соболезнует Трампу
Алиев соболезнует Трампу
17:00 757
Россия предала Иран
Россия предала Иран горячая тема
15:20 3862
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас
16:37 1066
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы
Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы ФОТО
16:01 1244
В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине
В Кремле отреагировали на решение Трампа возобновить поставки оружия Украине обновлено 15:48
15:48 3740
Кто подключался к камерам у нас дома?
Кто подключался к камерам у нас дома? спецоперация СГБ
13:07 6030
США как третий мир. Очень похоже на Африку
США как третий мир. Очень похоже на Африку главная тема
02:52 5152
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
Главком ВСУ: Украинцы восстановили позиции в России
13:50 3607
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
У экс-главы Бакинского бульвара и его подельников арестовали имущество более чем на 11 миллионов
13:23 4034
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров
С эмиссаром Путина разговаривает Кямаледдин Гейдаров главное на этот час
12:37 5796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться