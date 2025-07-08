Иранские священнослужители призывают убить Трампа

Иранский сайт под названием «Клятва кровью» запустил кампанию по сбору средств на убийство президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Iran International, на момент публикации инициаторы заявили, что уже собрано более 27 миллионов долларов.
Также в публикации говорится, что ранее информагентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), объявило о запуске движения под названием «Клятва кровью» и призвало религиозных деятелей в Иране и других странах заявить о своей поддержке верховному лидеру Хаменеи, проведя протесты перед посольствами стран Запада или на главных площадях городов.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону опроверг сообщения о том, что иранские аятоллы издали указ (фетва), призывающий к убийству президента США.