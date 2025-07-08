Иранские священнослужители призывают убить Трампа

Как сообщает Iran International, на момент публикации инициаторы заявили, что уже собрано более 27 миллионов долларов.

Также в публикации говорится, что ранее информагентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), объявило о запуске движения под названием «Клятва кровью» и призвало религиозных деятелей в Иране и других странах заявить о своей поддержке верховному лидеру Хаменеи, проведя протесты перед посольствами стран Запада или на главных площадях городов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону опроверг сообщения о том, что иранские аятоллы издали указ (фетва), призывающий к убийству президента США.