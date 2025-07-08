В Армении обещают «процветание после мира с соседями»

Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян на внеочередном заседании Национального собрания.

Власти Армении обещают гражданам благополучие и рост экономики после нормализации отношений с соседними странами.

По его словам, институции в стране начали эффективно работать, несмотря на сохраняющуюся бюрократию.

«Экономика развивается, оцифровывается. Да, пока есть бюрократические преграды, но они будут сокращены. Армения начнет стабильно развиваться», — отметил депутат.

Сукиасян выразил уверенность, что страна наладит отношения с соседями: «Люди будут чувствовать себя в безопасности, появятся дополнительные доходы. Армяне будут наслаждаться жизнью и возможностями, которые перед ними откроются».

Он также добавил, что в Армении невозможно совершить переворот, подчеркнув стабильность политической системы.