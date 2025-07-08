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Важная победа Азербайджана над Исландией на чемпионате Европы

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Эльмир Алиев, отдел спорта
16:01 1246

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу провела в Вильнюсе свой четвертый матч на чемпионате Европы в дивизионе «B».

Подопечные Эврена Алкая встречались с Исландией. Игра завершилась со счетом 86:79 в пользу азербайджанских баскетболисток. Это важная с турнирной точки зрения победа временно выводит сборную Азербайджана на 2-е место в группе «С». И есть хорошие шансы в итоге занять 3-ю позицию. Нужно завтра обыграть аутсайдера группы - Косово. Эта игра начнется в 11:30 по бакинскому времени.

Женская сборная Азербайджана U-18 впервые выступает в дивизионе «B» чемпионата Европы. Напомним, в первых трех матчах Азербайджан сначала обыграл Боснию и Герцеговину (83:81), а затем уступил фаворитам группы - Украине (65:78) и Литве (31:82).

На данный момент турнирное положение в группе «С» выглядит так:

1.Литва - 6 очков (3 матча)

2.Азербайджан - 6 (4)

3.Исландия - 6 (4)

4.Украина - 6 (3)

5.Босния и Герцеговина - 3 (3)

6.Косово - 3 (3).

Всего в чемпионате участвует 21 команда. Сборные поделены на четыре группы. Лучшие две команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал. Остальные продолжат борьбу за места с 9-го и ниже.

Если сборная Азербайджана займет в своей группе 3-е место, то сыграет с четвертой командой группы «D». В данный момент это сборная Норвегии. Затем нужно будет выиграть еще в двух встречах, чтобы занять итоговое 9-е место.

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