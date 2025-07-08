Президент Чехии: Стоит послушать Путина или Лаврова, чтобы понять...

Президент Чехии Петр Павел сомневается, что Россия после завершения летнего наступления начнет полноценные переговоры, ведь ее конечной целью является полное поражение и подчинение Украины всем своим требованиям. Такое мнение он высказал в интервью BBC.

«Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят. Если они хотят, чтобы Украина подчинилась всем требованиям России, то это не является компромиссом на поле боя. Это просто полное поражение Украины, полный контроль над ее территорией, установление своих условий и подчинение Украины воле Москвы», - сказал президент Чехии.

Павел пояснил, что пока Россия будет видеть хоть какой-то прогресс на поле боя, она не будет чувствовать потребности в переговорах: «Они считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине президент Путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину».

Президент Чехии подчеркнул, что россияне не только усиливают давление на фронте, но и давят на мирное население через атаки по гражданским объектам и «психологически ставят в такое положение, когда оно будет требовать от своего правительства прекратить войну любой ценой».