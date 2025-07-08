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Армянского депутата-оппозиционера лишили неприкосновенности

16:24 462

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности депутата оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна.

Согласно сообщению армянских СМИ, за ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутата, против не было. Оппозиция не участвовала в голосовании.

Саркисяна намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта», по которому ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.

Вслед за началом уголовного дела прокуратура представит ходатайство о его аресте.

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