Армянского депутата-оппозиционера лишили неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности депутата оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна.
Согласно сообщению армянских СМИ, за ходатайство генпрокурора проголосовали 62 депутата, против не было. Оппозиция не участвовала в голосовании.
Саркисяна намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта», по которому ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.
Вслед за началом уголовного дела прокуратура представит ходатайство о его аресте.