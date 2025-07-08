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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Зеленский наказал поставщиков «Шахедов»

16:33 1148

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против пяти китайских компаний, чьи комплектующие были обнаружены в иранских дронах Shahed, использованных Россией при атаке на Киев 4 июля.

Ограничения введены в рамках решения СНБО и касаются компаний, которые поставляли продукцию на российские предприятия в 2024–2025 годах. Как пояснил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, после массированной атаки в ночь на 4 июля украинская сторона установила наличие китайских деталей в сбитых беспилотниках.

В частности, среди компаний, попавших под санкции, - NingboBLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах.

Также санкции введены против Shenzhen JinduobangTechnology Co., Ltd; Shenzhen Royo Technology Co., Ltd; и Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

Новые санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговлю, транзит, вывод капитала, а также приостановку лицензий. Меры будут действовать в течение десяти лет.

Украина уже начала консультации с международными партнерами для дальнейшего расширения санкционного давления на производителей, сотрудничавших с Россией.

Во время атаки на Киев пострадали гражданские объекты, часть районов осталась без газа, есть погибшие.

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