Пезешкиан опровергает: Израиль не воспользовался соседями против нас

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что утверждения о том, что некоторые соседние страны якобы поддерживали Израиль во время атак на Иран, не были подтверждены иранскими службами безопасности. Об этом передает Anadolu со ссылкой на иранские СМИ.

Президент Ирана заявил на совещании, что «службы безопасности страны не подтвердили никаких признаков военного сотрудничества между соседними странами и сионистским режимом. Некоторые даже заявили о своей готовности отправлять предметы первой необходимости».

Президент Ирана отметил, что его страна придает большое значение братским отношениям с соседями.