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Будни Хатаинского района: мусор, крысы и стихийный рынок…

поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор. Фото: Гусейн Магеррамов, собкор
16:41 918

В Хатаинском районе Баку у выхода со станции метро «Ази Асланов» местные жители ежедневно сталкиваются с целым набором проблем: переполненные мусорные контейнеры, полчища крыс, неприятный запах, уличная торговля прямо на тротуарах и заблокированные дороги.

Вдоль ведущей к метро улицы Мухаммеда Хади установлены более тридцати мусорных контейнеров, куда сваливают отходы со всех окрестных многоэтажек. Утром контейнеры пусты, к вечеру — переполнены, а ближе к ночи — перевёрнуты. В результате улица покрыта объедками, обрывками пакетов и мусором, который ветер разносит по дворам, подворотням и даже на проезжую часть. В тёплую погоду этот пейзаж сопровождается устойчивым зловонием, которое, по словам местных жителей, ощущается на сотни метров.

«Ближе к вечеру мы наблюдаем отвратительную картину — бездомные роются в баках, а по дворам бегают крысы, - сетует жительница одного из соседних домов Зивяр Мамедова. - Дождь всё это разносит ещё дальше. А ведь тут дети играют…»

Зивяр рассказала, что мусор вывозится всего раз в сутки, и этого явно недостаточно — ведь уже к полудню все контейнеры переполнены.

Ситуацию усугубляет плотная застройка района. За последние годы здесь выросли десятки многоэтажных домов, буквально сросшихся друг с другом. В результате свободных дворов почти не осталось. И там, где раньше были тротуары или газоны, теперь сплошь кафе, магазины, залы торжеств и даже мини-рынки. Из-за нехватки пространства мусорные контейнеры стоят прямо у дороги, мешая и водителям, и пешеходам.

Впрочем, мусор — лишь часть проблемы. У выхода из метро развернута самая настоящая и никем неконтролируемая торговая зона: фрукты, овощи, одежда, уличная еда — всё это продаётся с тележек, с багажников машин, прямо с асфальта. Дороги и тротуары заблокированы. По словам местных, пройти утром и вечером практически невозможно — у метро постоянно толчея, шум, мусор от гниющих продуктов и истошные крики торговцев. Местные жители жалуются, что даже в собственных квартирах не могут почувствовать тишину и порядок.

Согласно санитарным нормам, мусорные контейнеры должны располагаться так, чтобы не мешать движению транспорта и не находиться вблизи школ, детских садов, кафе, культурных учреждений и жилых подъездов. Однако в районе станции метро «Ази Асланова» найти место, соответствующее этим требованиям, стало практически невозможно. Застройка настолько плотная, что вариантов для безопасного размещения контейнеров просто нет.

В ответ на запрос редакции haqqin.az в Хатаинскую районную администрацию нам сообщили, что изначально часть контейнеров размещалась во дворах, но после многочисленных жалоб жителей и проблем с проездом мусоровозов коммунальщики были вынуждены переместить их ближе к дороге.

«Контейнеров действительно стало больше, но найти подходящее место для их переноса невозможно, - уточнили в администрации Хатаинского района. - Территория вокруг станции метро контролируется строительной компанией Tikmat, она же застраивала район».

Относительно стихийной уличной торговли власти заявили, что проводят регулярные рейды и обещают продолжить меры по её пресечению. Но, как признают сами чиновники, эффективность таких мероприятий носит лишь временный характер.

Ну а пока жители района, в том числе пожилые люди, молодые мамы и школьники, в нескольких метрах от выхода из метро продолжают лавировать между мусорными горами, крысиными норами и лавками с луком, арбузами и кроссовками.

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