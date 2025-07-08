Будни Хатаинского района: мусор, крысы и стихийный рынок…

В Хатаинском районе Баку у выхода со станции метро «Ази Асланов» местные жители ежедневно сталкиваются с целым набором проблем: переполненные мусорные контейнеры, полчища крыс, неприятный запах, уличная торговля прямо на тротуарах и заблокированные дороги.

Вдоль ведущей к метро улицы Мухаммеда Хади установлены более тридцати мусорных контейнеров, куда сваливают отходы со всех окрестных многоэтажек. Утром контейнеры пусты, к вечеру — переполнены, а ближе к ночи — перевёрнуты. В результате улица покрыта объедками, обрывками пакетов и мусором, который ветер разносит по дворам, подворотням и даже на проезжую часть. В тёплую погоду этот пейзаж сопровождается устойчивым зловонием, которое, по словам местных жителей, ощущается на сотни метров.

«Ближе к вечеру мы наблюдаем отвратительную картину — бездомные роются в баках, а по дворам бегают крысы, - сетует жительница одного из соседних домов Зивяр Мамедова. - Дождь всё это разносит ещё дальше. А ведь тут дети играют…»

Зивяр рассказала, что мусор вывозится всего раз в сутки, и этого явно недостаточно — ведь уже к полудню все контейнеры переполнены.