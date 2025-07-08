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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

У США заканчиваются ракеты для Patriot

16:53 516

У США осталось около 25% ракет к системам Patriot, необходимых для выполнения оперативных задач Пентагона.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в оборонных структурах.

Часть запасов была израсходована на Ближнем Востоке. Именно дефицит ракет, по данным издания, стал одной из причин приостановки военной помощи Украине.

Источники отмечают, что запасы ряда критически важных боеприпасов в США находятся ниже минимального уровня уже несколько лет. Ситуация ухудшилась после того, как при администрации Байдена начались крупные поставки вооружений Украине.

Нынешняя администрация Дональда Трампа, по словам собеседников, с февраля пересматривает объемы стратегических запасов ракет и других боеприпасов, особенно после решения развернуть дополнительные батареи Patriot на Ближнем Востоке.

Тем временем Bild сообщал, что Украина тоже близка к исчерпанию своих ракет Patriot — по самым пессимистичным прогнозам, уже через 1–2 недели.

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