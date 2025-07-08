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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией
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Резкое заявление Минкультуры по отношениям с Россией

Глава Генштаба Керим Велиев обсуждает в Эр-Рияде военное сотрудничество

16:50 255

Первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Саудовскую Аравию встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил королевства генералом Файядом бин Хамедом Аль-Рувайли.

Согласно сообщению оборонного ведомства, на встрече в расширенном составе были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и другим интересующим вопросам.

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