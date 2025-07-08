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Алиев соболезнует Трампу

17:00 777

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за сильных наводнений в штате Техас.

В письме-соболезновании говорится: «Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим».

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