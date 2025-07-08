Мошенник с ИИ прикинулся Рубио

Неизвестный мошенник, используя искусственный интеллект, выдал себя за госсекретаря США Марко Рубио и вступил в переписку с высокопоставленными официальными лицами.

О случившемся газете рассказал высокопоставленный источник среди чиновников США. Информация об инциденте также содержится в сообщении, которое офис Рубио 3 июля разослал сотрудникам Госдепартамента. Как оно оказалось в распоряжении журналистов, не уточняется.

По данным газеты, в июне мошенник создал учетную запись в мессенджере Signal, использовав в качестве отображаемого имени ненастоящий адрес электронной почты [email protected]. В итоге с помощью Signal и смс-сообщений он связался с тремя министрами иностранных дел, губернатором одного из штатов и членом Конгресса.

Мошенник, пишет WP, отправил официальным лицам текстовые и голосовые сообщения, использовав программу на базе искусственного интеллекта, которая имитировала голос и стиль письма Рубио. Содержание переписки не раскрывается. Известно лишь, что в одном случае мошенник отправил текстовое сообщение с приглашением пообщаться в Signal. Неясно, ответил ли ему кто-то из официальных лиц.

Кто стоит за случившемся и как долго он выдавал себя за Рубио, неизвестно. В офисе госсекретаря предполагают, что таким образом влиятельными дипломатами и чиновниками пытались манипулировать «с целью получения доступа к информации».

В Госдепартаменте пообещали «провести тщательное расследование и продолжить принимать меры предосторожности, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем». Чиновники отказались раскрыть имена официальных лиц, которые подверглись атакам.