Озгюра Озеля могут лишить депутатской неприкосновенности

Запрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля направлен в парламент Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, запрос направлен в связи с возбуждением прокуратурой Анкары дела в отношении лидера оппозиции за «оскорбительные высказывания в адрес представителей властей, содержащие состав преступления».

Cumhuriyet сообщает, что прокуратура Стамбула вызвала для дачи показаний главу местного отделения РНП Озгюра Челика по делу о махинациях на выборах, на которых он был избран руководителем регионального представительства партии.

Озгюр Озель, выступая 5 июля на пресс-конференции после заседания исполкома партии, обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «авторитаризме» в связи с задержанием в тот день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата по делам о коррупции. Озель также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, как он утверждает, действующая власть потерпит поражение. Президент Турции в ответ подал в суд на лидера оппозиции и потребовал возмещения моральной компенсации в 500 тыс. лир (около $12,5 тыс.).