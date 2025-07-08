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Госкомитет и Коллегия адвокатов повышают правовую грамотность бывших вынужденных переселенцев

17:27 324

В Мингячевире в жилом комплексе, где временно размещены бывшие вынужденные переселенцы, проведено мероприятие по правовому просвещению и бесплатной юридической помощи. 

Целью акции, организованной под девизом «Мы возвращаемся на родину» в рамках Года Конституции и Суверенитета Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов, стало повышение уровня правовых знаний бывших вынужденных переселенцев и их информирование о юридических процедурах, связанных с возвращением на освобожденные от оккупации территории.

Заместитель начальника юридического и кадрового управления Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Миргусейн Гусейнов, выступая на мероприятии, отметил важную роль правового просвещения в деле поощрения активного участия бывших вынужденных переселенцев в процессах реинтеграции и восстановления. Он также рассказал о мерах, предпринимаемых государством для защиты их прав.

В ходе мероприятия были проведены индивидуальные юридические консультации с гражданами. На местах даны ответы на обращения около ста человек по вопросам имущественных прав, социальной защиты, механизмов льгот и компенсаций.

Адвокат Шалала Тагиева, принимавшая участие в акции правовой помощи, подчеркнула, что адвокаты участвуют в этой инициативе на полностью добровольной основе. Она также отметила, что такие акции проводятся регулярно не только для бывших вынужденных переселенцев, но и для семей шехидов, ветеранов и представителей других уязвимых социальных групп.

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