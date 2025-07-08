Сильный пожар в Баку

Пожар на открытой местности вблизи Зыхского шоссе в Сураханском районе Баку был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
*** 17:35
В Сураханском районе Баку на открытой местности вспыхнул пожар. Видео пожара распространилось в социальных сетях.
По словам очевидца Бахруза Насирли, огонь охватил большую территорию на пустующем участке вдоль Зыхского шоссе. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, ведутся работы по локализации возгорания.
July 8, 2025