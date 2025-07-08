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Сильный пожар в Баку

видео; обновлено 18:38
18:38 2401

Пожар на открытой местности вблизи Зыхского шоссе в Сураханском районе Баку был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

*** 17:35

В Сураханском районе Баку на открытой местности вспыхнул пожар. Видео пожара распространилось в социальных сетях.

По словам очевидца Бахруза Насирли, огонь охватил большую территорию на пустующем участке вдоль Зыхского шоссе. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, ведутся работы по локализации возгорания.

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